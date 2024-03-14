Джеймс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джеймс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркос

Мать ребёнка: Алессандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каталина

Мать ребёнка: Алессандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джесмин

Мать ребёнка: Алессандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделаида

Мать ребёнка: Алессандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серена

Мать ребёнка: Алессандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арон

Мать ребёнка: Алессандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алессандра

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