Иван Власов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Власов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Влас Петров (Ич)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Владимирова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Арсений Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Владимирова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Семен Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Владимирова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Владимирова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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