Иван Власов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Влас Петров (Ич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Арсений Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Владимирова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Семен Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Владимирова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Владимирова (Вна)
Смерть
Неизвестно