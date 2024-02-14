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Минатулин Хасян

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Минятуллов Сибгатулла

Мать: Айнижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минатулина (Арифуллова) Фяйзя

Рождение ребёнка
1929

Сын: Миннятуллин Хайдар

Мать ребёнка: Минатулина (Арифуллова) Фяйзя

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минатулина (Арифуллова) Фяйзя

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минатулина (Арифуллова) Фяйзя

Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минатулина (Арифуллова) Фяйзя

Смерть
?.02.1944

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