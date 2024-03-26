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Лукерья Трофимова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.05.1794 ст.

Дата смерти

14.03.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
17.05.1794 ст.
Воскресенская церковь, г. Руза
Рождение ребёнка
24.12.1816 ст.

Дочь: Анисья Назарова

Отец ребёнка: Назар Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1821 ст.

Дочь: Александра Назарова

Отец ребёнка: Назар Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1824 ст.

Сын: Ефим Назаров

Отец ребёнка: Назар Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1826 ст.

Сын: Тит Назаров

Отец ребёнка: Назар Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1828 ст.

Сын: Степан Назаров

Отец ребёнка: Назар Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Семенов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
14.03.1848 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
от простуды
Похороны
16.03.1848 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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