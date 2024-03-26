Лукерья Трофимова
Место рождения
Дата рождения13.05.1794 ст.
Дата смерти14.03.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1794 ст.
Крещение
17.05.1794 ст.
Воскресенская церковь, г. Руза
Рождение ребёнка
24.12.1816 ст.
Дочь: Анисья Назарова
Отец ребёнка: Назар Семенов
Рождение ребёнка
15.04.1821 ст.
Дочь: Александра Назарова
Отец ребёнка: Назар Семенов
Рождение ребёнка
13.01.1824 ст.
Сын: Ефим Назаров
Отец ребёнка: Назар Семенов
Рождение ребёнка
26.03.1826 ст.
Сын: Тит Назаров
Отец ребёнка: Назар Семенов
Рождение ребёнка
22.03.1828 ст.
Сын: Степан Назаров
Отец ребёнка: Назар Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар Семенов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1848 ст.
от простуды
Похороны
16.03.1848 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза