Мошков Григорий Ильич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мошков Григорий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1900

Дочь: Ипполитова (Мошкова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Мошкова (Савинова) Анастасия Филипповна

Кротково, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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