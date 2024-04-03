Мошков Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1900
Дочь: Ипполитова (Мошкова) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Мошкова (Савинова) Анастасия Филипповна
Кротково, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно