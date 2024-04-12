Черненко Василий Тарасович
Место рождения
Дата рождения05.06.1906
Дата смерти07.02.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1906
Отец: Черненко Тарас
Рождение ребёнка
08.10.1930
Мать ребёнка: Черненко Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
12.10.1932
Дочь: Дурнева Полина Васильевна
Мать ребёнка: Черненко Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Черненко Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черненко Виктор
Мать ребёнка: Черненко Матрона Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1984