Черненко Василий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко Василий Тарасович

Черненко Василий Тарасович

Место рождения

Благодатное, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

05.06.1906

Дата смерти

07.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1906

Отец: Черненко Тарас

Мать: не указана

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.10.1930

Сын: Черненко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Черненко Матрона Антоновна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.10.1932

Дочь: Дурнева Полина Васильевна

Мать ребёнка: Черненко Матрона Антоновна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Черненко Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Виктор

Мать ребёнка: Черненко Матрона Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Матрона Антоновна

Смерть
07.02.1984
Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close