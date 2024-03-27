Колесов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1897
Жена: Колесова Анна Ионовна
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Супруг(-а): Анна Ионовна Колесова (Сироткина) | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна
г.Кострома
Рождение ребёнка
05.02.1900
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна
Рождение ребёнка
05.03.1902
Сын: Колесов Константин Иванович
Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна
деревня Неудачино, Молвитинской волости, Буйского уезда, Костромской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колесов Виктор
Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна
Рождение ребёнка
19.06.1904
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Колесов Анатолий
Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна
Смерть
1950
Москва, город федерального значения Москва