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Колесов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1897

Жена: Колесова Анна Ионовна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Супруг(-а): Анна Ионовна Колесова (Сироткина) | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна

г.Кострома
Рождение ребёнка
05.02.1900

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна

Рождение ребёнка
05.03.1902

Сын: Колесов Константин Иванович

Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна

деревня Неудачино, Молвитинской волости, Буйского уезда, Костромской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колесов Виктор

Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна

Рождение ребёнка
19.06.1904

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Колесов Анатолий

Мать ребёнка: Колесова Анна Ионовна

Смерть
1950
Москва, город федерального значения Москва
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