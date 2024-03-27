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(Гайсина) Зәйтуна

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

25.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: Гайсин Нагимулла

Мать: (Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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