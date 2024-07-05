Карслян Владимир Тева́нович ?.02.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКарслян Владимир Тева́нович

Карслян Владимир Тева́нович

avatar

Место рождения

Ходжабеги

Дата рождения

?.02.1931

Дата смерти

?.02.1966

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1931

Отец: Гарслян Тева́н Апетна́кович

Мать: Гарслян (Мгдесян) Арева́т Арша́ковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карслян) Лариса Владимировна

Мать ребёнка: (Арзуманян) Егисаберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Арзуманян) Егисаберт

Бракосочетание
1953

Жена: (Арзуманян) Егисаберт

Рождение ребёнка
05.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Арзуманян) Егисаберт

Смерть
?.02.1966
Причина смерти: В феврале 1966 года погиб в автокатастрофе близ села Аязма в Цалкском районе Грузинской ССР (на состояние 2023 года - село Аязми Цалкского муниципалитета края Квемо-Картли Республики Г... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.