Карслян Владимир Тева́нович
Место рождения
Дата рождения?.02.1931
Дата смерти?.02.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карслян) Лариса Владимировна
Мать ребёнка: (Арзуманян) Егисаберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Арзуманян) Егисаберт
Бракосочетание
1953
Жена: (Арзуманян) Егисаберт
Рождение ребёнка
05.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Арзуманян) Егисаберт
Смерть
?.02.1966
Причина смерти: В феврале 1966 года погиб в автокатастрофе близ села Аязма в Цалкском районе Грузинской ССР (на состояние 2023 года - село Аязми Цалкского муниципалитета края Квемо-Картли Республики Г... Показать все