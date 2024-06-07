(Глазова) Пелагея Трофимовна 30.04.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Глазова) Пелагея Трофимовна

Место рождения

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.

Дата рождения

30.04.1872

Дата смерти

24.07.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1872

Отец: Глазов Трофим Евстигнеев (Евстигниев)

Мать: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
24.07.1872

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