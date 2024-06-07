(Глазова) Пелагея Трофимовна
Место рожденияс. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Дата рождения30.04.1872
Дата смерти24.07.1872
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1872
Отец: Глазов Трофим Евстигнеев (Евстигниев)
Мать: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
24.07.1872