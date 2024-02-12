Першина (Кузяева) Александра
Место рожденияд.Токарево Касимовского рн
Дата рождения1875
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Кузяев Никита
Мать: Лукерья
д.Токарево Касимовского рн
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лазарева Мария
Отец ребёнка: Першин Емельян
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Козлова Ксения
Отец ребёнка: Першин Емельян
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Першин Емельян
Смерть
1915
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Причина смерти: В молодом возрасте проблема с сердцем