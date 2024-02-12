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Першина (Кузяева) Александра

Место рождения

д.Токарево Касимовского рн

Дата рождения

1875

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кузяев Никита

Мать: Лукерья

д.Токарево Касимовского рн
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лазарева Мария

Отец ребёнка: Першин Емельян

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Козлова Ксения

Отец ребёнка: Першин Емельян

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Емельян

Смерть
1915
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Причина смерти: В молодом возрасте проблема с сердцем
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