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Бачурин Сергей Сергеевич
Бачурин Сергей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1964
Пол
Мужской
Отец
Бачурин Сергей Алексеевич
Мать
Бачурина (Мурзина) Анна Михайловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1964
Отец:
Бачурин Сергей Алексеевич
Мать:
Бачурина Анна Михайловна
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