Абдрашитов Али — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитов Али

Место рождения

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Батыршин Абдрашит

Мать: не указана

д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гульнафися

Мать ребёнка: Сарбиназ

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мукадися

Мать ребёнка: Сарбиназ

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Алиев Мифтяхетдин

Мать ребёнка: Сарбиназ

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарбиназ

Смерть
Неизвестно
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