Абдрашитов Али
Место рожденияд.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Батыршин Абдрашит
д.Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гульнафися
Мать ребёнка: Сарбиназ
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1826
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Алиев Мифтяхетдин
Мать ребёнка: Сарбиназ
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарбиназ
Смерть
Неизвестно