Рысева (Ефремова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысева (Ефремова) Александра Алексеевна

Место рождения

Сармяги, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сармяги, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
21.01.1913 ст.

Муж: Рысев Павел Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.

Сын: Рысев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Рысев Павел Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.09.1915 ст.

Дочь: Рысева Анна Павловна

Отец ребёнка: Рысев Павел Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Рысев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Рысев Павел Григорьевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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