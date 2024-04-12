Рысева (Ефремова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Бракосочетание
21.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Рысев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1915 ст.
Дочь: Рысева Анна Павловна
Отец ребёнка: Рысев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1917 ст.
Отец ребёнка: Рысев Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно