Попова Авдотья
женский, родилась Около 1783
умерла После 1834
Супруги
Попов Василий АлександровичОколо 1782 г.р.
Дети
Попов Петр ВасильевичОколо 1804 г.р.
Попов Илья ВасильевичОколо 1806 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Попова) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Александрович
Смерть
После 1834