Попова Авдотья Около 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Попова Авдотья

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1783

умерла После 1834

Супруги
Попов Василий АлександровичОколо 1782 г.р.
Дети
Попов Петр ВасильевичОколо 1804 г.р.
Попов Илья ВасильевичОколо 1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Попов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Попов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Попов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Попова) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Александрович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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