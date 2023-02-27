Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1832
Отец: Гаврила Васильевич
Мать: Аграфена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Иван Александрович
Мать ребёнка: Федора Ефимовна
Смерть
Неизвестно