Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1832

Отец: Гаврила Васильевич

Мать: Аграфена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Иван Александрович

Мать ребёнка: Федора Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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