Ерофеев Василий Гаврилович
мужской, родился 1715, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1798, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьЕрофеева Агафья Алексеевна1709 г.р.
Дети
Ерофеев Савелий Васильевич1739 г.р.
Ерофеев Дмитрий Васильевич1760 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ерофеев Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ерофеев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Федоровна
Смерть
1798
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область