Ерофеев Василий Гаврилович 1715 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеев Василий Гаврилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1715, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1798, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Ерофеева Агафья Алексеевна1709 г.р.
Дети
Ерофеев Савелий Васильевич1739 г.р.
Ерофеев Дмитрий Васильевич1760 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: Ерофеева Агафья Алексеевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1739

Сын: Ерофеев Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ерофеев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Федоровна

Смерть
1798
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.