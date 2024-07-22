Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Филимон Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Горы, Озеры, Московская область
Смерть
До 1763
Горы, Озеры, Московская область

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