Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Филимон Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Смерть
До 1763