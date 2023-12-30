Медведева Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Игнатьева Дарья Феоктистовна
Отец ребёнка: Игнатьев Феоктист Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Игнатьева Матрона Феоктистовна
Отец ребёнка: Игнатьев Феоктист Тимофеевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Игнатьева Неонила Феоктистовна
Отец ребёнка: Игнатьев Феоктист Тимофеевич
Смерть
Неизвестно