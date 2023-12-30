Медведева Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Евдокия Никифоровна

Медведева Евдокия Никифоровна

Место рождения

Безгачиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Безгачиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Феоктист Тимофеевич

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Игнатьева Дарья Феоктистовна

Отец ребёнка: Игнатьев Феоктист Тимофеевич

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Игнатьева Матрона Феоктистовна

Отец ребёнка: Игнатьев Феоктист Тимофеевич

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Игнатьева Неонила Феоктистовна

Отец ребёнка: Игнатьев Феоктист Тимофеевич

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.