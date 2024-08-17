Дмитриева (Антонова) Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Артём Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.2013
Дочь: Дмитриева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Михайлович