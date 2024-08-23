Гертер Иоганн Карл Леонардтович
Место рождения
Дата рождения27.10.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1808
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Гертер) Мария Христина Карловна
Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гертер Иоганн Филипп Карлович
Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Гертер) Анна Мария Карловна
Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет
Рождение ребёнка
05.03.1836
Сын: Гертер Иоганнес Людвиг Карлович
Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет
Рождение ребёнка
31.01.1838
Сын: Гертер Иоганн Гейнрих Карлович
Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет
Смерть
Неизвестно