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Гертер Иоганн Карл Леонардтович

Место рождения

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.10.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1808

Отец: Гертер Иоганн Леонардт Иоахимович

Мать: Гертер (Дамм) Анна Мария Христофовна

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Гертер) Мария Христина Карловна

Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гертер Иоганн Филипп Карлович

Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Гертер) Анна Мария Карловна

Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.03.1836

Сын: Гертер Иоганнес Людвиг Карлович

Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.01.1838

Сын: Гертер Иоганн Гейнрих Карлович

Мать ребёнка: Гертер (Штумпф) Анна Элизабет

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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