Ермакова Клара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1925
Дата смерти25.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1925
Отец: Ермаков Сергей Никифорович
Мать: Ермакова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1951
Сын: Таран Александр Федорович
Отец ребёнка: Таран Федор Фомич
Рождение ребёнка
02.05.1954
Отец ребёнка: Таран Федор Фомич
Рождение ребёнка
07.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таран Федор Фомич
Смерть
25.07.2001