Ермакова Клара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Клара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1925

Дата смерти

25.07.2001

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1997 г.р.

Дети

1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1925

Отец: Ермаков Сергей Никифорович

Мать: Ермакова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1951

Сын: Таран Александр Федорович

Отец ребёнка: Таран Федор Фомич

Рождение ребёнка
02.05.1954

Сын: Таран Владимир Федорович

Отец ребёнка: Таран Федор Фомич

Рождение ребёнка
07.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таран Федор Фомич

Смерть
25.07.2001

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