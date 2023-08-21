Осипова (Иванова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1876
Отец: Ефремович Степан Иванов
Мать: Анна Никифорова
крещена 9 марта
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Осипова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1907
Сын: Осипов Иван Иванович
Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1908
Сын: Осипов Иван Иванович
Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1916
Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович
Злобино, Кашира, Московская область
крещен 06.10.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно