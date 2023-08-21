Осипова (Иванова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Иванова) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1876

Отец: Ефремович Степан Иванов

Мать: Анна Никифорова

крещена 9 марта
Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Осипова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1907

Сын: Осипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1908

Сын: Осипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1916

Сын: Осипов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович

Злобино, Кашира, Московская область
крещен 06.10.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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