Михалева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Сергей

Отец ребёнка: Михалев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Михалев

Отец ребёнка: Михалев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Виктор

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