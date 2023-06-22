Михалева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Сергей
Отец ребёнка: Михалев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Михалев
Отец ребёнка: Михалев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михалев Виктор