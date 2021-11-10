Андреева (Любавина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения17.01.1954
Дата смерти10.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1954
Отец: Любавин Михаил
Московская область, г. Домодедово
Бракосочетание
24.01.1986
Муж: Андреев Алексей
Брежневский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
06.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Алексей
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Рождение ребёнка
22.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2021
Москва
Похороны
27.11.2021
участок 6, место 1289 | Домодедовское городское кладбище