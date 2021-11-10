Андреева (Любавина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Любавина) Татьяна

Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

17.01.1954

Дата смерти

10.11.2021

Пол

Женский

Отец

Около 1917 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1954

Отец: Любавин Михаил

Мать: Любавина (Киселева) Валентина

Домодедово, Домодедово, Московская область
Московская область, г. Домодедово
Бракосочетание
24.01.1986

Муж: Андреев Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Брежневский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
06.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
22.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
10.11.2021
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
27.11.2021
Домодедово, Домодедово, Московская область
участок 6, место 1289 | Домодедовское городское кладбище

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