Маруськов Андрей Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: Максим Степанович
Мать: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Маруськова Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Маруськова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Маруськова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Маруськова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: Маруськова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1839 ст.
Мать ребёнка: Маруськова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Маруськова Аксинья Андреевна
Мать ребёнка: Маруськова Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Маруськов Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Маруськова Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Маруськов Сидор Андреевич
Мать ребёнка: Маруськова Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Сын: Маруськов Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Маруськова Екатерина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно