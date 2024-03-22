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Маруськов Андрей Максимович

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Вычислено 1789 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Максим Степанович

Мать: Дарья Петровна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Маруськова Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Маруськова Дарья Ивановна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Маруськова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Маруськова Дарья Ивановна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Маруськов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Маруськова Дарья Ивановна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1839 ст.

Сын: Маруськов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Маруськова Дарья Ивановна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Маруськова Аксинья Андреевна

Мать ребёнка: Маруськова Екатерина Тимофеевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Маруськов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Маруськова Екатерина Тимофеевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Маруськов Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Маруськова Екатерина Тимофеевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.

Сын: Маруськов Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Маруськова Екатерина Тимофеевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маруськова Екатерина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маруськова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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