Ефимов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ефимова (Прилуцкая) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
15.02.?

Дочь: Коденко (Ефимова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Ефимова (Прилуцкая) Вера Владимировна

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