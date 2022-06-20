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ГлавнаяЛюдиХамада Рахматуллина

Хамада Рахматуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабулов Матей Кармышев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кабылова Гайникамал Матеева

Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кабылова Хабибъямал Матеева

Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1840

Сын: Кабылов Мухаметхан Матеев

Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1843

Сын: Кабылов Мухаметлатыф Матеев

Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1845

Сын: Кабылов Шагиахмет Матеев

Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1849

Сын: Кабылов Шагимрат Матеев

Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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