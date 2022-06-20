Хамада Рахматуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кабылова Гайникамал Матеева
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кабылова Хабибъямал Матеева
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Рождение ребёнка
15.11.1840
Сын: Кабылов Мухаметхан Матеев
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Рождение ребёнка
03.06.1843
Сын: Кабылов Мухаметлатыф Матеев
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Рождение ребёнка
15.11.1845
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Рождение ребёнка
25.01.1849
Отец ребёнка: Кабулов Матей Кармышев
Смерть
Неизвестно