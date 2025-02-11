Федот Прокофьев
мужской, родился 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПрокофий Кузьмин1826 г.р.
МатьТатьяна Варламова1825 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Прокофий Кузьмин
Мать: Татьяна Варламова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно