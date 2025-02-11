Федот Прокофьев 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Федот Прокофьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Прокофий Кузьмин1826 г.р.
Мать
Татьяна Варламова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Прокофий Кузьмин

Мать: Татьяна Варламова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.