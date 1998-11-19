Букреева (Некрасова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.04.1910
Дата смерти19.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букреев Петр Сергеевич
Бракосочетание
20.08.1937
Рождение ребёнка
02.09.1937
Дочь: Некрасова Нина Петровна
Отец ребёнка: Букреев Петр Сергеевич
Смерть
19.11.1998
Краснообск, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область