Букреева (Некрасова) Елена Ивановна 16.04.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Букреева (Некрасова) Елена Ивановна

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Место рождения

Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

16.04.1910

Дата смерти

19.11.1998

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1910

Отец: Некрасов Иван Ксенофонтович

Мать: Некрасова (Жаркова) Матрена Кондратьевна

Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букреев Петр Сергеевич

Бракосочетание
20.08.1937

Муж: Букреев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.09.1937

Дочь: Некрасова Нина Петровна

Отец ребёнка: Букреев Петр Сергеевич

Смерть
19.11.1998
Краснообск, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

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