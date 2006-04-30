Карпова Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Виктория Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2006

Отец: Букарев Александр Сергеевич

Мать: Букарева Анастасия Владимировна

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