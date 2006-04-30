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Карпова Виктория Александровна
Карпова Виктория Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.2006
Пол
Женский
Отец
Букарев Александр Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Букарева (Сысоева) Анастасия Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2006
Отец:
Букарев Александр Сергеевич
Мать:
Букарева Анастасия Владимировна
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