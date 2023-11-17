(Трофимова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Павел
Мать: Павлова Александра
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Упоминание
Неизвестно
Сын леонид иванович Семенов 37гр усился
Учился в москве и стал директором рыбсовзоза Любовь жила в Темрюке | Сын леонид иванович Семенов 37гр усился
Смерть
Неизвестно