(Трофимова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трофимова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Павел

Мать: Павлова Александра

Рождение ребёнка
1937

Сын: Семенов Леонид Иванович

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Упоминание
Неизвестно
Сын леонид иванович Семенов 37гр усился
Учился в москве и стал директором рыбсовзоза Любовь жила в Темрюке | Сын леонид иванович Семенов 37гр усился
Смерть
Неизвестно
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