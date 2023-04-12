Кляпнев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпнев Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кляпнева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
31.08.1977

Дочь: Бакулина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кляпнева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
29.07.1982

Дочь: Кляпнева Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Кляпнева Ольга Александровна

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