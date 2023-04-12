Кляпнев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1977
Дочь: Бакулина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кляпнева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
29.07.1982
Дочь: Кляпнева Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Кляпнева Ольга Александровна