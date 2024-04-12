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Тышлек Дмитрий Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

10.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907

Отец: Тышлек Георгий Евдокимович

Мать: Тышлек Ксения Платоновна

Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-34,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
11.10.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-34,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Семиона Пина сын - Николай и жена - Пелагей Николаевна
Смерть
Неизвестно
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