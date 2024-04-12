Тышлек Дмитрий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-34,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
11.10.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-34,зап.-70,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Семиона Пина сын - Николай и жена - Пелагей Николаевна
Смерть
Неизвестно