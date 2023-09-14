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(Шевченко) Ольга Николаевна
(Шевченко) Ольга Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1981
Пол
Женский
Отец
Шевченко Николай Васильевич
1950 г.р.
Мать
Шевченко (Персанова) Надежда Петровна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1981
Отец:
Шевченко Николай Васильевич
Мать:
Шевченко Надежда Петровна
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