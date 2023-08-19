Mitroshina (Zubareva) Pelageya (Polina) Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mitroshina (Zubareva) Pelageya (Polina) Ivanovna

Место рождения

Russia

Дата рождения

19.05.1903

Дата смерти

01.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1903

Отец: Zubarev Ivan ?

Мать: Zubareva Maria ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Mitroshina) ?

Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich

Рождение ребёнка
1921

Сын: Mitroshin Viktor Andreevich

Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich

Рождение ребёнка
1923

Сын: Mitroshin Evgeniy Andreevich

Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich

Рождение ребёнка
1927

Сын: Mitroshin Anatoliy Andreevich

Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich

Рождение ребёнка
1934

Сын: Mitroshin Vladimir Andreevich

Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich

Смерть
01.05.1991
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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