Mitroshina (Zubareva) Pelageya (Polina) Ivanovna
Место рожденияRussia
Дата рождения19.05.1903
Дата смерти01.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1903
Отец: Zubarev Ivan ?
Мать: Zubareva Maria ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Mitroshina) ?
Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich
Рождение ребёнка
1921
Сын: Mitroshin Viktor Andreevich
Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich
Рождение ребёнка
1923
Сын: Mitroshin Evgeniy Andreevich
Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich
Рождение ребёнка
1927
Сын: Mitroshin Anatoliy Andreevich
Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich
Рождение ребёнка
1934
Сын: Mitroshin Vladimir Andreevich
Отец ребёнка: Mitroshin Andrey Maksimovich
Смерть
01.05.1991
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область