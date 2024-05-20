Карвикова Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карвиков Вадим Александрович
Отец ребёнка: Карвиков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карвиков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Карвиков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карвиков Александр
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск