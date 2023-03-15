Шуртакова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1981
Сын: Шуртаков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Шуртаков Александр Вениаминович
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Шуртаков Александр Вениаминович
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шуртаков Александр Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно