Шуртакова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуртакова Ирина

Шуртакова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1981

Сын: Шуртаков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Шуртаков Александр Вениаминович

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Шуртаков Александр Вениаминович

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шуртаков Александр Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуртаков Александр Вениаминович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close