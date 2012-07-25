Борисов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1974

Дата смерти

25.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
25.07.2012
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: инфаркт
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