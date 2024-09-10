Беляев Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
28.09.1868 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/66
Восприемник
01.03.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/82
Восприемник
10.05.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/87
Смерть
Неизвестно