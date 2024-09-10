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Беляев Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева (--) Пераскева Петровна

Восприемник
28.09.1868 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/66
Восприемник
01.03.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/82
Восприемник
10.05.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/87
Смерть
Неизвестно

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