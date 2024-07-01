Романенко (Феслокова) Екатерина Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Феслокова) Екатерина Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Феслоков Евфимий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
01.01.1887

Дочь: Романенко Татьяна Игнатиева

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
29.10.1889

Сын: Романенко Михаил Игнатиевич

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
13.08.1892

Сын: Романенко Максим Игнатиевич

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
17.05.1895

Сын: Романенко Пётр Игнатиевич

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
17.05.1895

Сын: Романенко Фёдор Игнатиевич

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
24.08.1898

Дочь: Романенко Мария Игнатиева

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
1899

Сын: Романенко Тимофей Игнатиевич

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
10.06.1901

Сын: Романенко Тимофей Игнатиевич

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Романенко Стефан Игнатиевич

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Рождение ребёнка
13.07.1905

Сын: Романенко Стефан Игнатиевич

Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев

Смерть
Неизвестно

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