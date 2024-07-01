Романенко (Феслокова) Екатерина Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Феслоков Евфимий
Мать: не указана
Дочь: Романенко Татьяна Игнатиева
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Сын: Романенко Михаил Игнатиевич
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Сын: Романенко Максим Игнатиевич
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Сын: Романенко Пётр Игнатиевич
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Сын: Романенко Фёдор Игнатиевич
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Дочь: Романенко Мария Игнатиева
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Сын: Романенко Тимофей Игнатиевич
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Сын: Романенко Тимофей Игнатиевич
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Сын: Романенко Стефан Игнатиевич
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев
Сын: Романенко Стефан Игнатиевич
Отец ребёнка: Романенко Игнатий Григорьев