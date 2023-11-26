Шабалин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вохтомина Агния Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Шабалина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Шабалина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Шабалина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шабалина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Шабалина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Нина

Смерть
Неизвестно

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