Шабалин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Шабалина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Шабалина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Шабалина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шабалина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Шабалина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабалина Нина
Смерть
Неизвестно