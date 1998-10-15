(Гасюль) Альжбета
Место рожденияHorowych, Jodzkiej gmina
Дата рождения21.12.1924
Дата смерти15.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924
Отец: Гасюль Станислав
Мать: Гасуль (Кейн) Емилия
Рождение ребёнка
21.05.1956
Дочь: (Gasule) Olga
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.04.1966
Сын: Ignatovičs Jānis
Отец ребёнка: Ignatovičs Boļeslavs
Екабпилс, Jēkabpils novads
Смерть
15.10.1998
Селия, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads