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(Гасюль) Альжбета

Место рождения

Horowych, Jodzkiej gmina

Дата рождения

21.12.1924

Дата смерти

15.10.1998

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

1956 г.р.
1966 г.р.

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924

Отец: Гасюль Станислав

Мать: Гасуль (Кейн) Емилия

Рождение ребёнка
21.05.1956

Дочь: (Gasule) Olga

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
09.04.1966

Сын: Ignatovičs Jānis

Отец ребёнка: Ignatovičs Boļeslavs

Екабпилс, Jēkabpils novads
Смерть
15.10.1998
Селия, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads

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