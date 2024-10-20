Мошенцев Лукьян Александров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Мошенцев Александр Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мошенцева) Синклитикия (Сиклитиния) Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Мошенцев (Синельников) Василий Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1852
натурально