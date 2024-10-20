Мошенцев Лукьян Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцев Лукьян Александров

Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Мошенцев Александр Михайлов

Мать: не указана

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мошенцева) Синклитикия (Сиклитиния) Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Мошенцев (Синельников) Василий Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1852
Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
натурально

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