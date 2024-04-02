Телелекова (Спирина) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелекова (Спирина) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1872

Отец: Спирин Афанасий Иванович

Мать: Спирина Харитина Тимофеевна

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.11.1892

Муж: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1893

Дочь: Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1899

Сын: Телелеков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1901

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1905

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1907

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Федотова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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