Телелекова (Спирина) Екатерина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1872
Бракосочетание
07.11.1892
Рождение ребёнка
17.11.1893
Дочь: Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
24.12.1899
Сын: Телелеков Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
12.10.1901
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
21.08.1905
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
21.06.1907
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: Федотова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Телелеков Сергей Дорофеевич
Смерть
Неизвестно