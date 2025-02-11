Авдеева Екатерина Дмитриева
женский, родилась 1824
умерла Неизвестно
Супруги
Авдеев Пётр Авдеев1814 г.р.
Дети
Голиков Иван Петров1847 г.р.
(Авдеева) Афимья Петрова1854 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Пётр Авдеев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Голиков Иван Петров
Отец ребёнка: Авдеев Пётр Авдеев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Авдеева) Афимья Петрова
Отец ребёнка: Авдеев Пётр Авдеев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Авдеева) Марья Петрова
Отец ребёнка: Авдеев Пётр Авдеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно