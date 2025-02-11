Авдеева Екатерина Дмитриева 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдеева Екатерина Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1824

умерла Неизвестно

Супруги
Авдеев Пётр Авдеев1814 г.р.
Дети
Голиков Иван Петров1847 г.р.
(Авдеева) Афимья Петрова1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Пётр Авдеев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Голиков Иван Петров

Отец ребёнка: Авдеев Пётр Авдеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Авдеева) Афимья Петрова

Отец ребёнка: Авдеев Пётр Авдеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Авдеева) Марья Петрова

Отец ребёнка: Авдеев Пётр Авдеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
Неизвестно

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