Шехов Николай (Январбий) Эдикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1917
Дата смерти22.10.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1917
Отец: Шехов Едиджи Салихович
Мать: Шехова Гощсэху
Рождение ребёнка
19.02.1948
Дочь: Шехова Алла Николаевна
Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна
Рождение ребёнка
14.08.1949
Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна
Рождение ребёнка
19.06.1959
Дочь: Намитокова Саида Николаевна
Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Агирова Нафисет Николаевна
Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехова Бэлла Николаевна
Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехова Аминет Аслановна
Смерть
22.10.1987