Шехов Николай (Январбий) Эдикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехов Николай (Январбий) Эдикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1917

Дата смерти

22.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1917

Отец: Шехов Едиджи Салихович

Мать: Шехова Гощсэху

Рождение ребёнка
19.02.1948

Дочь: Шехова Алла Николаевна

Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Шехов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна

Рождение ребёнка
19.06.1959

Дочь: Намитокова Саида Николаевна

Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна

Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Агирова Нафисет Николаевна

Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шехова Бэлла Николаевна

Мать ребёнка: Шехова Аминет Аслановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехова Аминет Аслановна

Смерть
22.10.1987
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