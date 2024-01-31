Ларионов Родион 13.04.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларионов Родион

Место рождения

Тула

Дата рождения

13.04.1901

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1901

Отец: Ларионов Абрам

Мать: Марфа

Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1973

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