Ларионов Родион
Место рожденияТула
Дата рождения13.04.1901
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1901
Отец: Ларионов Абрам
Мать: Марфа
Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1973