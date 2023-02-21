Райно Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райно Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.06.1944

Отец: не указан

Мать: Ярошенко Мария Семёновна

Рождение ребёнка
16.09.1970

Дочь: Сычева Наталья Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Мансуров Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мансуров Константин

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