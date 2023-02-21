Райно Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.06.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.06.1944
Мать: Ярошенко Мария Семёновна
Рождение ребёнка
16.09.1970
Дочь: Сычева Наталья Константиновна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Мансуров Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мансуров Константин