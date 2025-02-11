Зенина (Зенина) Прасковья Сергеевна
женский, родилась 1884
умерла 09.03.1918
ОтецЗенин Сергей Иванович22.09.1863 г.р.
МатьЗенина (Тюленева) Прасковья Семёновна1866 г.р.
Супруги
Зенин Иван Семёнович27.11.1886 г.р.
Дети
(Зенина) Анна Ивановна20.10.1905 г.р.
Зенин Николай Иванович03.08.1909 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зенин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: (Зенина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
03.08.1909
Дочь: (Зенина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
03.08.1909
Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
19.09.1911
Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
04.09.1915
Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
03.03.1918
Сын: Зенин Иван Иванович
Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович
Смерть
09.03.1918