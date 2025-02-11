Зенина (Зенина) Прасковья Сергеевна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенина (Зенина) Прасковья Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1884

умерла 09.03.1918

Отец
Зенин Сергей Иванович22.09.1863 г.р.
Мать
Зенина (Тюленева) Прасковья Семёновна1866 г.р.
Супруги
Зенин Иван Семёнович27.11.1886 г.р.
Дети
(Зенина) Анна Ивановна20.10.1905 г.р.
Зенин Николай Иванович03.08.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Зенин Сергей Иванович

Мать: Зенина (Тюленева) Прасковья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: (Зенина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
03.08.1909

Дочь: (Зенина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
03.08.1909

Сын: Зенин Николай Иванович

Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
19.09.1911

Сын: Зенин Александр Иванович

Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
04.09.1915

Сын: Зенин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
03.03.1918

Сын: Зенин Иван Иванович

Отец ребёнка: Зенин Иван Семёнович

Смерть
09.03.1918

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